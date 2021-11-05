Кулеба про "Мотор Січ": інвестиції у сферу військових чутливих технологій будемо залучати від Заходу

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи можливість китайських інвестицій у підприємство "Мотор Січ", заявив, що у сфері військових чутливих технологій Україна орієнтуватиметься на західних партнерів.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це глава МЗС заявив на форумі "Re:Open Zakarpattia" у п’ятницю.

Кулеба відзначив, що Україна розвиватиме відносини з Китаєм як частина західного політичного світу.

"Ми будемо, безумовно, дуже активно торгувати з Китаєм, залучати китайські інвестиції. Але все що стосується сектора жорсткої безпеки, то в цьому питанні ми будемо насамперед з нашими західними союзниками", - сказав міністр.

У відповідь на питання, чи будуть китайські інвестиції у "Мотор Січі", Кулеба сказав, що "інвестиції у сферу чутливих військових технологій ми будемо прагнути залучати з боку наших західних партнерів і з боку тих країн, які не перебувають у жорсткому антагонізмі з нашими західними партнерами".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі".

Купівля китайськими інвесторами контрольного пакета акцій АТ "Мотор Січ" викликала занепокоєння в США через нарощування військової потужності Пекіна.

В лютому МЗС отримало від Китаю ноту у зв'язку із запровадженням Україною санкцій проти китайських акціонерів компанії "Мотор Січ".

У березні РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави ПАТ "Мотор Січ" "в законний спосіб найближчим часом".

Китай у відповідь заявив про вимогу, щоб Україна врахувала законні права китайських підприємств і інвесторів".

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