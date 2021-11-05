Кулеба о "Мотор Сич": инвестиции в сферу военных чувствительных технологий будем привлекать c Запада

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя возможность китайских инвестиций в предприятие "Мотор Сич", заявил, что в сфере военных чувствительных технологий Украина будет ориентироваться на западных партнеров.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом глава МИД заявил на форуме Re:Open Zakarpattia в пятницу.

Кулеба отметил, что Украина будет развивать отношения с Китаем как часть западного политического мира.

"Мы будем, безусловно, очень активно торговать с Китаем, привлекать китайские инвестиции. Но все что касается сектора жесткой безопасности, то в этом вопросе мы будем, в первую очередь, с нашими западными союзниками", - сказал министр.

В ответ на вопрос, будут ли китайские инвестиции в "Мотор Сич", Кулеба сказал, что "инвестиции в сферу чувствительных военных технологий мы будем стремиться привлекать со стороны наших западных партнеров и тех стран, которые не находятся в жестком антагонизме с нашими западными партнерами".

Напомним, президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021 года, предусматривающее применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

Покупка китайскими инвесторами контрольного пакета акций АО "Мотор Сич" вызвала беспокойство в США из-за наращивания военной мощи Пекина.

В феврале МИД получил от Китая ноту в связи с введением Украиной санкций против китайских акционеров компании "Мотор Сич".

В марте СНБО принял решение о возвращении в собственность государства ПАО "Мотор Сич" "законным способом в ближайшее время".

Китай в ответ заявил о требовании, чтобы Украина учла законные права китайских предприятий и инвесторов.

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