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В Італії просить дозволу причалити рятувальний корабель з 800 мігрантами на борту

П'ятниця, 5 листопада 2021, 14:33

Гуманітарний корабель із близько 800 підібраними в морі мігрантами попросив Італію надати йому дозвіл причалити у порту. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Німецька гуманітарна організація, якій і належить однойменний корабель, заявила, що на борту близько 800 людей, яких підібрали у Середземному морі в загрозливому становищі. За їхніми словами, серед них багато дітей, варітні жінки і травмовані люди, і судну негайно потрібно безпечно причалити.

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У середу судно підібрало 397 людей протягом 6 окремих втручань, а в четвер - пасажирів з великого дерев’яного човна, близько 400 осіб, що потрапило в течію і могло затонути.

Італія - одна з основних "точок в’їзду" для мігрантів, які намагаються потрапити до ЄС з Африки, найчастіше через Туніс і Лівію. З початку року в Італії висадилися близько 55 тисяч мігрантів, тоді як за увесь 2020 рік таких було близько 30 тисяч.

Міністр внутрішніх справ Італії Лучана Ламорджезе під час зустрічі в Римі з єврокомісаром Дідьє Рейндерсом попросила ЄС про допомогу у зв’язку з напливом нелегалів.

"Нам потрібна потужна солідарність Європи, щоб розподіляти мігрантів, які прибувають до Італії", - зазначила вона.


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Італія мігранти
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