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В Італії схвалили закон про заборону сексистської та дискримінаційної реклами

П'ятниця, 5 листопада 2021, 17:24

Сенат Італії схвалив закон, що забороняє вуличну рекламу, яка вважається сексистською чи дискримінаційною.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Закон, який є частиною указу про транспорт та інфраструктуру, забороняє рекламу на вулицях та всіх видах транспорту, що принижує жінок і закріплює гендерні стереотипи, а також ту, яка вважається шкідливою для цивільних та політичних прав або містить дискримінаційні послання щодо геїв, етнічних та релігійних груп чи людей з обмеженими можливостями.

Крім того, закон забороняє рекламу, що дискримінує людей за ознакою їхньої гендерної ідентичності.

Проти закону виступали праві політики та групи, які підтримували заборону абортів. Сенатор Лючіо Малан від ультраправих "Братів Італії" назвав закон "ідеологічною нормою, спрямованою на обмеження свободи слова".

Опоненти особливо розлючені, оскільки саме згадка гендерної ідентичності фактично призвела до того, що минулого тижня сенат відхилив законопроєкт, спрямований на боротьбу з гомофобією.

Сьогоднішнє рішення викликало скарги з боку груп, які виступають проти абортів, оскільки закон не дозволить їм розміщувати рекламні щити, які образливі для жінок, які зробили аборт.

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Італія ЄвроЖиття
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