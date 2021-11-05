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В Италии приняли закон о запрете сексистской и дискриминационной рекламы

Пятница, 5 ноября 2021, 17:24

Сенат Италии одобрил закон, запрещающий уличную рекламу, которая считается сексистской или дискриминационной.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Закон, являющийся частью указа о транспорте и инфраструктуре, запрещает рекламу на улицах и всех видах транспорта, унижающую женщин и закрепляющую гендерные стереотипы, а также ту, которая считается вредной для гражданских и политических прав или содержит дискриминационные послания геям, этническим и религиозным группам или людям с ограниченными возможностями.

Кроме того, закон запрещает рекламу, дискриминирующую людей по признаку их гендерной идентичности.

Против закона выступали правые политики и группы, поддерживавшие запрет абортов. Сенатор Лючио Малан от ультраправых "Братьев Италии" назвал закон "идеологической нормой, направленной на ограничение свободы слова".

Оппоненты особенно взбешены, поскольку именно упоминание гендерной идентичности фактически привело к тому, что на прошлой неделе Сенат отклонил законопроект, направленный на борьбу с гомофобией.

Сегодняшнее решение вызвало жалобы со стороны групп, выступающих против абортов, поскольку закон не позволит им размещать рекламные щиты, которые оскорбительны для женщин, сделавших аборт.

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Италия ЕвроЖизнь
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