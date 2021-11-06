Глава ЦРУ тайно летал в РФ узнать о возможном вторжении в Украину - CNN

В начале недели глава ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Москву, чтобы "предупредить Кремль, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы Украины".

Как сообщает "Европейская правда", об этом, ссылаясь на свои источники, пишет CNN.

По словам собеседников издания, визит главы ЦРУ в Москву – редкое событие, вызванное обеспокоенностью Вашингтона перемещением российских войск возле украинской границы.

В частности, по поручению президента Джо Байдена, Бернс должен провести встречу с высокопоставленными российскими чиновниками, связанными с военной сферой, в частности, с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.

По результатам этих встреч в Соединенных Штатах надеются лучше понять планы РФ: идет ли речь о подготовке к вторжению, или в РФ просто проводят обучение, пытаясь тем самым запугать Украину.

После этих встреч Уильям Бернс провел телефонный разговор с президентом Украины.

Напомним, западные СМИ, в частности Politico и The Washington Post обнародовали данные, свидетельствующие о концентрации Россией войск и военной техники на границе с Украиной. Позже эту информацию подтвердил представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, концентрация русских войск носит масштабный характер.

При этом украинские власти публично опровергают факт концентрации войск РФ у границ.