В аеропорту "Схіпхол" оштрафували вісьмох поляків за категоричну відмову одягти маску

В аерпорту "Схіпхол" біля Амстердаму, одному з найбільших авіахабів Європи, вісьмох громадян Польщі оштрафували за категоричну відмову одягти маски і за те, що вони стояли у проході під час польоту. Через свою поведінку вони також спізнилися на пересадку для продовження подорожі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

У військовій поліції Marechaussee повідомили, що ці люди відмовилися слухатися екіпаж їхнього першого рейсу до Амстердама і у підсумку про них ще до прибуття повідомили поліції. Літак приземлився в аеропорту близько 8 години ранку.

"Вісьмох осіб зняли з рейсу із Польщі через їхню поведінку. Вони відмовлялися, серед іншого, одягати маски. У підсумку вони спізнилися на пересадку і повинні будуть сплатити штраф", - повідомила Marechaussee в офіційному Twitter.

Op een vlucht vanuit Polen zijn 8 mannen uit een vliegtuig gehaald door @KMar_PenB_SPL omdat zij overlast veroorzaakten. Ze wilden oa hun mondkapje niet dragen. Ze hebben hun aansluitende vlucht hierdoor gemist en zullen een boete moeten betalen. pic.twitter.com/8N1JdPvMzl — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) November 7, 2021

У відомстві не уточнили, на рейсі якої авіакомпанії стався інцидент, але приблизно в цей час в аеропорт прибули два польські рейси KLM – з Варшави і Кракова.