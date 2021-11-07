Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В аеропорту "Схіпхол" оштрафували вісьмох поляків за категоричну відмову одягти маску

Неділя, 7 листопада 2021, 14:31

В аерпорту "Схіпхол" біля Амстердаму, одному з найбільших авіахабів Європи, вісьмох громадян Польщі оштрафували за категоричну відмову одягти маски і за те, що вони стояли у проході під час польоту. Через свою поведінку вони також спізнилися на пересадку для продовження подорожі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

У військовій поліції Marechaussee повідомили, що ці люди відмовилися слухатися екіпаж їхнього першого рейсу до Амстердама і у підсумку про них ще до прибуття повідомили поліції. Літак приземлився в аеропорту близько 8 години ранку.

"Вісьмох осіб зняли з рейсу із Польщі через їхню поведінку. Вони відмовлялися, серед іншого, одягати маски. У підсумку вони спізнилися на пересадку і повинні будуть сплатити штраф", - повідомила Marechaussee в офіційному Twitter. 

У відомстві не уточнили, на рейсі якої авіакомпанії стався інцидент, але приблизно в цей час в аеропорт прибули два польські рейси KLM – з Варшави і Кракова.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Нідерланди Польща Коронавірус Авіарейси
powered by lun.ua

Статті

Щеплення від роспропаганди: як країни ЄС долають спротив антивакцинаторів

"Вам точно потрібно краще зрозуміти, чому люди не хочуть вакцинуватися. Вони скептичні, бо не розуміють, як це працює, чи є якісь інші фактори?"
5 листопада 2021 — Данило Карпа, для Європейської правди

На порозі катастрофи: чому Європа не стала відмовлятися від централізованого опалення

Чи має майбутнє система централізованого опалення? Досвід східноєвропейських країн однозначний – має. І це – важливий приклад для України.
5 листопада 2021 — Андрій Зінченко, для Європейської правди

Керувати, як у Європі: які принципи варто пам’ятати лідерам українських громад

Управління громадою відрізняється від бізнесу, та є і схожість. Голова громади має застосовувати принципи ефективного управління.
4 листопада 2021 — Дзмітрій Корбут, Дзмітрій Корбут, для Європейської правди