В аэропорту "Схипхол" оштрафовали восьмерых поляков за категорический отказ надеть маску

В аэропорту "Схипхол" возле Амстердама, одном из крупнейших авиахабов Европы, восьмерых граждан Польши оштрафовали за категорический отказ одеть маски и за то, что они стояли в проходе во время полета. Из-за своего поведения они опоздали на пересадку для продолжения путешествия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

В военизированной полиции Marechaussee сообщили, что эти люди отказались слушаться экипаж их первого рейса в Амстердам и в итоге о них еще до прибытия сообщили полиции. Самолет приземлился в аэропорту около 8 часов утра.

"Восьмер человек сняли с рейса из Польши из-за их поведения. Они отказывались, среди прочего, надеть маски. В итоге они опоздали на пересадку и должны будут уплатить штраф", - сообщила Marechaussee в официальном Twitter.

Op een vlucht vanuit Polen zijn 8 mannen uit een vliegtuig gehaald door @KMar_PenB_SPL omdat zij overlast veroorzaakten. Ze wilden oa hun mondkapje niet dragen. Ze hebben hun aansluitende vlucht hierdoor gemist en zullen een boete moeten betalen. pic.twitter.com/8N1JdPvMzl — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) November 7, 2021

В ведомстве не уточнили, на рейсе какой авиакомпании произошел инцидент, но примерно в это время в аэропорт прибыли два польских рейса KLM – из Варшавы и Кракова.