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Укр / Рус

В аэропорту "Схипхол" оштрафовали восьмерых поляков за категорический отказ надеть маску

Воскресенье, 7 ноября 2021, 14:31

В аэропорту "Схипхол" возле Амстердама, одном из крупнейших авиахабов Европы, восьмерых граждан Польши оштрафовали за категорический отказ одеть маски и за то, что они стояли в проходе во время полета. Из-за своего поведения они опоздали на пересадку для продолжения путешествия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

В военизированной полиции Marechaussee сообщили, что эти люди отказались слушаться экипаж их первого рейса в Амстердам и в итоге о них еще до прибытия сообщили полиции. Самолет приземлился в аэропорту около 8 часов утра.

"Восьмер человек сняли с рейса из Польши из-за их поведения. Они отказывались, среди прочего, надеть маски. В итоге они опоздали на пересадку и должны будут уплатить штраф", - сообщила Marechaussee в официальном Twitter. 

В ведомстве не уточнили, на рейсе какой авиакомпании произошел инцидент, но примерно в это время в аэропорт прибыли два польских рейса KLM – из Варшавы и Кракова.

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