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Після акції противників ковід-сертифікату в Мілані понад сотні людей загрожує відповідальність

Неділя, 7 листопада 2021, 16:20

Після багатотисячної акції противників використання ковід-сертифікату як перепустки у Мілані поліція ідентифікувала 115 осіб, яких у подальшому можуть притягнути до відповідальності.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ansa.

У Турині кількість учасників оцінюють у 4000 осіб. Акція 6 листопада стала вже шістнадцятим таким протестом у місті, але менш масштабним за всі попередні.

Демонстрація не стала дотримуватися маршруту, вказаного начальником поліції, та тимчасово заблокувала рух транспорту на деяких вулицях. Повідомляється також, що окремі люди штовхали журналістів, які прийшли висвітлювати подію. Одного протестувальника помітили за розмальовуванням поліцейських авто і затримали.

 

Поліція ідентифікувала 115 учасників, щодо яких у подальшому можуть відкрити розслідування. Серед можливих звинувачень — проведення неоголошеного заходу, застосування сили, спротив представникам влади.

Протести пройшли також у низці інших міст. В Трієсте, де зібралось близько 200 людей, повідомляють про п’ятьох затриманих. 

 
 

У Тренто, Новарі та Неаполі, де в акції взяли участь кілька сотень людей, минулося без інцидентів.

Нагадаємо, Італія зробила ковід-сертифікат обов'язковою вимогою для допуску на робочі місця, незалежно від професії.

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Італія
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