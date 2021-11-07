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Укр / Рус

После акции против ковид-сертификата в Милане более сотни человек угрожает ответственность

Воскресенье, 7 ноября 2021, 16:20

После многотысячной акции противников использования ковид-сертификата в качестве пропуска в Милане полиция идентифицировала 115 человек, которых в дальнейшем могут привлечь к ответственности.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Ansa.

В Милане количество участников оценивают в 4000 человек. Акция 6 ноября стала уже шестнадцатым таким протестом в городе, но менее масштабным, чем все предыдущие.

 

Демонстрация не стала соблюдать маршрут, указанный начальником полиции, и временно заблокировала движение транспорта на некоторых улицах. Сообщается также, что некоторые люди толкали журналистов, пришедших освещать событие. Одного протестующего заметили за разрисовкой полицейских автомобилей и задержали.

Полиция идентифицировала 115 участников, в отношении которых могут открыть расследование. Среди возможных обвинений – проведение необъявленного мероприятия, применение силы, сопротивление представителям власти.

Протесты прошли также в ряде других городов. В Триесте, где собралось около 200 человек, сообщают о пяти задержанных.

 
 

В Тренто, Новаре и Неаполе, где в акции приняли участие несколько сотен человек, обошлось без инцидентов.

Напомним, Италия сделала ковид-сертификат обязательным требованием для допуска на рабочие места, независимо от профессии.

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Италия
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