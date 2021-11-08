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Меркель не збирається займатися політикою після виходу на пенсію

Понеділок, 8 листопада 2021, 08:31

Виконувачка обов'язків канцлера Німеччини Ангела Меркель після завершення роботи на посаді не планує займатися політикою.

Про це вона сказала в інтерв'ю DW, повідомляє "Європейська правда".

"Щодо запитання про подальші плани: я не буду займатися політикою. Я не стану вирішувати політичні конфлікти, роблю і так це вже багато років: 16 років як федеральна канцлерка, із задоволенням на рівні Європейського Союзу, на міжнародному рівні", - сказала Меркель.

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Вона зазначила, що "ще не знає", чим саме займатиметься після виходу на пенсію: "Спочатку відпочину і подивлюся, що спаде на думку".

Меркель, чиї офіційні повноваження на посаді канцлера Німеччини завершилися наприкінці жовтня, очолювала німецький уряд з 2005 року.

Вона виконуватиме обов'язки канцлера до формування нового уряду, який очолить лідер Соціал-демократичної партії Олаф Шольц. Очікується, переговори про формування коаліції завершаться у грудні.

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Меркель Німеччина
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