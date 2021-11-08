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Меркель не собирается заниматься политикой после выхода на пенсию

Понедельник, 8 ноября 2021, 08:31

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель после завершения работы в должности не планирует заниматься политикой.

Об этом она сказала в интервью DW, сообщает "Европейская правда".

"По вопросу о дальнейших планах: я не буду заниматься политикой. Я не стану разрешать политические конфликты, делаю и так это уже много лет: 16 лет как федеральный канцлер, с удовольствием на уровне Европейского Союза, на международном уровне", - сказала Меркель.

Она отметила, что "еще не знает", чем именно будет заниматься после выхода на пенсию: "Сначала отдохну и посмотрю, что придет в голову".

Меркель, чьи официальные полномочия в должности канцлера Германии завершились в конце октября, возглавляла немецкое правительство с 2005 года.

Она будет исполнять обязанности канцлера до формирования нового правительства, которое возглавит лидер Социал-демократической партии Олаф Шольц. Ожидается, что переговоры о формировании коалиции завершатся в декабре.

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Меркель Германия
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