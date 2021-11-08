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Словенія посилила карантинні обмеження

Понеділок, 8 листопада 2021, 09:38

У Словенії з 8 листопада почали діяти посилені обмеження, запровадження через зростання випадків коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Для відвідування громадських місць словенцям, як і раніше, потрібен документ PCT, в якому має міститися інформація про повну вакцинацію, негативний результат тесту або довідка про одужання, однак тепер це правило стосується не тільки дорослих, але і підлітків з 12 років, а не з 15, як було раніше.

Тканинні маски не визнаються — дозволяються тільки медичні маски та респіратори класу захисту FFP2.

Громадські заходи, збори, урочистості, весілля тимчасово заборонені. Дозволяються зібрання лише членів сім'ї або членів одного домогосподарства.

Релігійні заходи дозволяється проводити за умови, що учасники мають документ PCT, носять маски та відстань між ними 1,5 метра.

На культурних і спортивних заходах в приміщенні відвідувачі мають дотримуватися дистанції, а заповнюваність залів і трибун не повинна перевищувати 50%.

Ресторани, бари та кафе зможуть працювати лише з 5 ранку до 22 години вечора, і обслуговувати тільки відвідувачів за столиками. Не дозволяється діяльність закладів громадського харчування, що пропонують танцювальну музику або розважальну програму. Дискотеки та нічні клуби тимчасово зачиняються.

З 15 листопада учні та студенти повинні тричі на тиждень проходити експрес-тести на антигени в школах. Вони будуть фінансуватися з бюджету.

У Словенії кількість активних випадків становить 35 216, в лікарнях перебуває 748 хворих на коронавірус, з них 175 - у реанімації.

Нагадаємо, у Словенії 3 листопада також зареєстрували новий максимум щоденних випадків коронавірусу. Повністю вакциновано 1,12 мільйона осіб, або 53% від загальної чисельності населення.

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Словенія Карантин Коронавірус
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