Словения усилила карантинные ограничения

В Словении с 8 ноября начали действовать усиленные ограничения, введенные из-за роста числа случаев коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

Для посещения общественных мест словенцам по-прежнему требуется документ PCT, в котором должна содержаться информация о полной вакцинации, отрицательном результате теста или справка об выздоровлении, однако теперь это правило касается не только взрослых, но и подростков с 12 лет, а не с 15, как было раньше.

Тканевые маски не признаются – разрешены только медицинские маски и респираторы класса защиты FFP2.

Общественные мероприятия, собрания, торжества, свадьбы временно запрещены. Разрешаются собрания только членов семьи или членов одного домохозяйства.

Религиозные мероприятия можно проводить при условии, что участники имеют документ PCT, носят маски и расстояние между ними 1,5 метра.

На культурных и спортивных мероприятиях в помещении посетители должны соблюдать дистанцию, а заполняемость залов и трибун не должна превышать 50%.

Рестораны, бары и кафе смогут работать только с 5 утра до 22 часов вечера, и обслуживать только посетителей за столиками. Не допускается деятельность общественного питания, предлагающих танцевальную музыку или развлекательную программу. Дискотеки и ночные клубы закрываются.

С 15 ноября учащиеся и студенты должны трижды в неделю проходить экспресс-тесты на антигены в школах. Они будут финансироваться из бюджета.

В Словении количество активных случаев составляет 35 216, в больницах находится 748 больных коронавирусом, из них 175 - в реанимации.

Напомним, в Словении 3 ноября также зарегистрировали новый максимум ежедневных случаев коронавируса. Полностью вакцинировано 1,12 миллиона человек или 53% от общей численности населения.