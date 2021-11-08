Як має змінитися СБУ і чому цю реформу підтримує Захід

Ініційований та підтриманий президентом законопроєкт про Службу безпеки України (СБУ) очікує на остаточне голосування на пленарному засіданні Верховної ради.

ЄС, НАТО і Сполучені Штати рішуче підтримали законопроєкт № 3196-д, внесений на розгляд парламенту.

Про важливість законопроєкту читайте у спільній статті голови представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса, виконувачки обов`язків голови офісу зв'язку НАТО Вінети Кляйне, повіреної у справах посольства США в Україні Крістіни Квін та голови КМЄС в Україні Антті Хартікайнен "Крок на шляху до НАТО та ЄС": чому Захід так чекає від України нового закону про СБУ.

Новий закон покладає на СБУ такі життєво важливі функції, як контррозвідка, боротьба з тероризмом і захист державної таємниці. Від ефективного виконання цих функцій зараз як ніколи залежить захист України від гібридної агресії Росії та інших загроз національній безпеці.

Модернізація Служби розширить можливості для міжнародної співпраці та партнерства із західними службами.

Центральний елемент реформи, передбачений законопроєктом, – це поступове позбавлення СБУ повноважень досудового розслідування. Завдяки цьому СБУ перетвориться на спецслужбу, що зосереджує свою роботу на контррозвідувальній, а не на правоохоронній діяльності. Слідчі повноваження перейдуть до правоохоронних органів, що спеціалізуються саме на розслідуванні злочинів і чия діяльність є предметом більш пильного нагляду, порівняно з діяльністю спецслужб.

Серед інших найважливіших новел законопроєкту – невідкладне впровадження тимчасової системи парламентського нагляду, яка функціонуватиме до моменту створення спеціального наглядового парламентського комітету.

Ще одна зміна – скорочення штату СБУ до 20 000 осіб і демілітаризація більшості штатних посад Служби. Допомогти досягти поставлених цілей має атестація працівників.

Між тим законопроєкт залишає відкритими низку питань.

Зокрема, це – надзвичайно широкі повноваження контррозвідки, що дозволяють порушувати основні права і свободи людини; збереження права на застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї; збереження ізоляторів тимчасового тримання; недостатня визначеність процедури атестації працівників СБУ, а також можливість призначення звільнених працівників СБУ без конкурсу на посади в інших відомствах.

Детальніше про те, чому Захід вважає важливим законопроєкт про СБУ та що необхідно опрацювати, читайте в матеріалі "Крок на шляху до НАТО та ЄС": чому Захід так чекає від України нового закону про СБУ.