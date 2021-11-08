Как изменится СБУ и почему эту реформу поддерживает Запад

Инициированный и поддержанный президентом законопроект о Службе безопасности Украины (СБУ) ожидает окончательного голосования на пленарном заседании Верховной рады.

ЕС, НАТО и Соединенные Штаты решительно поддержали законопроект №3196-д, внесенный на рассмотрение парламента.

О важности законопроекта читайте в совместной статье главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса, исполняющей обязанности главы офиса связи НАТО Винеты Кляйне, поверенной в делах посольства США в Украине Кристины Квин и главы КМЕС в Украине Антти Хартикайнен "Шаг на пути в НАТО и ЕС": почему Запад так ждет от Украины нового закона о СБУ.

Новый закон возлагает на СБУ такие жизненно важные функции, как контрразведка, борьба с терроризмом и защита государственной тайны. От эффективного выполнения этих функций сейчас, как никогда, зависит защита Украины от гибридной агрессии России и других угроз национальной безопасности.

Модернизация Службы расширит возможности для международного сотрудничества и партнерства с западными службами.

Центральный элемент реформы, предусмотренный законопроектом, – постепенное лишение СБУ полномочий досудебного расследования. Благодаря этому СБУ превратится в спецслужбу, которая сосредотачивает свою работу на контрразведывательной, а не правоохранительной деятельности. Следственные полномочия перейдут к правоохранительным органам, специализирующимся именно на расследовании преступлений и деятельность которых является предметом более пристального надзора по сравнению с деятельностью спецслужб.

Среди других важнейших новелл законопроекта – безотлагательное внедрение временной системы парламентского надзора, которая будет функционировать до момента создания специального наблюдательного парламентского комитета.

Еще одно изменение – сокращение штата СБУ до 20 000 человек и демилитаризация большинства штатных должностей Службы. Помочь достичь поставленных целей должна аттестация работников.

Между тем законопроект оставляет открытыми ряд вопросов.

В частности, это чрезвычайно широкие полномочия контрразведки, позволяющие нарушать основные права и свободы человека; сохранение права на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия; сохранение изоляторов временного содержания; недостаточная определенность процедуры аттестации работников СБУ, а также возможность назначения уволенных работников СБУ без конкурса на должности в других ведомствах.

Детальнее о том, почему Запад считает важным законопроект о СБУ и что необходимо доработать, читайте в материале "Шаг на пути к НАТО и ЕС": почему Запад так ждет от Украины нового закона о СБУ.