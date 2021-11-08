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Грузия будет выплачивать пенсионерам $63 надбавки к пенсии за вакцинацию

Понедельник, 8 ноября 2021, 12:24

В Грузии вводят выплату для пенсионеров за прививку от коронавируса в размере 200 лари, что эквивалентно 63 долларам США.

Об этом объявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Imedi.

"С сегодняшнего дня каждый пенсионер, который будет вакцинирован до 1 января, будет получать одноразовую надбавку к пенсии в размере 200 лари", - рассказал Гарибашвили.

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По словам главы грузинского правительства, надбавка будет выплачиваться после получения первой дозы вакцины от коронавируса.

Стоит отметить, что с 1 января следующего года пенсионеры в возрасте до 70 лет в Грузии будут получать пенсию в размере 260 лари, а старше 70 лет – в размере 300 лари.

За последние 24 часа в Грузии от коронавируса было вакцинировано 1204 человека. Всего в стране с населением 3,7 млн ​​было сделано 2 005 229 прививок.

С начала пандемии в Грузии подтверждено 755 046 случаев коронавируса. Из них выздоровели 693 129 человек, умерли 10 509 больных.

В Министерстве здравоохранения Грузии говорят, что медицинская система пока выдерживает нагрузку, но не исключает развертывания полевых госпиталей, если прирост заражений в ближайшее время не спадет.

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Грузия Коронавирус Вакцины
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