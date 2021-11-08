У Чехії ліберальні партії підписали коаліційну угоду

У Чехії лідери двох опозиційних блоків Spolu та PirSTAN, які стали переможцями парламентських виборів, підписали угоду про формування коаліції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Denik.cz.

Партії узгодили документ минулого тижня, а урочисте підписання запланували на день інавгураційного засідання нового складу Палати депутатів, нижньої палати чеського парламенту.

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Очікується, що уряд із 18 членів очолить голова Громадянських демократів Петр Фіала.

За словами Фіали, кабінет міністрів повинен швидко вирішити проблеми, які турбують Чехію. Він хоче вивести країну з кризи охорони здоров’я, економіки та цінностей.

Фіала очікує, що чинний уряд Андрея Бабіша може піти у відставку в кінці тижня. Наступного тижня Фіала розраховує особисто зустрітися з президентом Мілошем Земаном.

Він також сказав, що не має жодних сигналів про те, що президент не погодиться з кандидатами від коаліції в міністри.

У п'ятницю Мілош Земан у телефонному інтерв'ю заявив, що готовий призначити Фіалу прем'єр-міністром і його госпіталізація не буде проблемою.