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Земан заявив про готовність призначити Фіалу прем'єр-міністром Чехії

П'ятниця, 5 листопада 2021, 13:21

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що призначення Петра Фіали прем'єр-міністром нового уряду не буде проблемою.

Про це він заявив у телефонному інтерв'ю з лікарні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Земан заявив, що зробить усе можливе, щоб уряд сформувався якнайшвидше. Він також сказав, що нинішній прем'єр Андрій Бабіш не зацікавлений у тому, щоб залишитися главою уряду.

Бабіш заявив, що планує подати заяву про відставку уряду Земану у письмовій формі одразу після закінчення першого засідання Палати депутатів.

Президент Чехії виступив публічно вперше з 1 вересня, коли розпочав навчальний рік у Брно. Він дав інтерв'ю ЗМІ вперше із 22 серпня.

Земан, який перебуває на лікуванні в Центральному військовому шпиталі у Празі, сказав, що почувається абсолютно нормально і, оскільки його не перевантажували, краще, ніж зазвичай. Він заявив, що не курив місяць.

Земан не сказав в інтерв'ю, чи призначатиме він уряд у тому складі, який запропонує Фіала.

Нагадаємо, Земана у четвер перевели з відділення інтенсивної терапії у звичайну палату. 

Фіала цього тижня оголосив заявив, що партії-переможці виборів домовилися про розподіл міністерських посад між ними.

За словами Фіали, керівник адміністрації президента йому повідомив, що Земан готовий зустрітися з ним, як тільки його переведуть з реанімації.

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Чехія
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