В Чехии либеральные партии подписали коалиционное соглашение

В Чехии лидеры двух оппозиционных блоков Spolu и PirSTAN, ставших победителями парламентских выборов, подписали соглашение о формировании коалиции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Denik.cz.

Партии согласовали документ на прошлой неделе, а торжественное подписание запланировано на день инаугурационного заседания нового состава Палаты депутатов, нижней палаты чешского парламента.

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Ожидается, что правительство из 18 членов возглавит глава Гражданских демократов Петр Фиала.

По словам Фиалы, кабинет министров должен быстро решить проблемы, беспокоящие Чехию. Он хочет вывести страну из кризиса здравоохранения, экономики и ценностей.

Фиала ожидает, что действующее правительство Андрея Бабиша может уйти в отставку в конце недели. На следующей неделе Фиала рассчитывает лично встретиться с президентом Милошем Земаном.

Он также сказал, что нет сигналов о том, что президент не согласится с кандидатами от коалиции в министры.

В пятницу Милош Земан в телефонном интервью заявил, что готов назначить Фиалу премьер-министром и его госпитализация не станет проблемой.