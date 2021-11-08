МЗС обіцяє не залишити напризволяще туристів з України, які застрягли в Анталії через смерть учасника групи

У МЗС України надали оновлену інформацію щодо ситуації довкола групи українських туристів, які ще в середині жовтня пішли у похід Лікійською стежкою, однак досі не можуть виїхати з Туреччини у зв’язку із загибеллю учасника їхньої групи

Як розповів у коментарі "Європейській правді" речник МЗС Олег Ніколенко, "дипломати не залишать українців в Туреччині напризволяще".

За його словами, МЗС задіяло до вирішення ситуації із українцями посольство України в Анкарі. Дві українські дипломатичні установи, посольство та консульство в Анталії, надають українцям консульську допомогу.

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"Дипломати домовилися із місцевим адвокатом про безкоштовну правову допомогу нашим туристам в контексті розгляду справи в суді. Нагадаю, що на час слідчих дій суд обрав їм запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Суд зможе переглянути заборону на виїзд із Туреччини після отримання результатів судмедекспертизи розтину тіла загиблого та предмета, яким було нанесено йому поранення", - розповів Ніколенко.

Крім того, українське посольство звернулося до МЗС Туреччини задля проведення оперативного та неупередженого слідства.

Український консул в Анталії також запросив зустрічі із генеральним прокурором міста Фетхіє та керівництвом Управління судмедекспертизи.

"Вивчаються також можливості підтримки перебування українців на час слідчих дій", - зазначив Ніколенко. За його словами, справа перебуває на особливому контролі керівництва МЗС України.

Нагадаємо, як розповіла одна з учасниць туристичної групи Ірина Громико, група у складі людей з Києва, Рівного і Запоріжжя прибула до Туреччини 15 жовтня і вирушила в похід Лікійською стежкою. 17 жовтня один з учасників групи скоїв самогубство.

За її словами, учасникам туристичної групи заборонили виїздити з Туреччини до завершення судово-медичної експертизи. Померлого вже поховали в Україні 22 жовтня.