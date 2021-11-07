Українці застрягли в турецькій Анталії через загибель учасника групи: коментар МЗС

Група українських туристів, що пішли у похід Лікійською стежкою, вже кілька тижнів не може виїхати з Туреччини у зв’язку із загибеллю учасника їхньої групи і триваючим розслідуванням; їм намагається допомогти консульство України в Анталії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Історія набула розголосу в українських ЗМІ 7 листопада після повідомлень учасників групи, що питання не вирішується, але в них закінчуються гроші на перебування за кордоном.

Учасниця групи Ірина Громико у своєму Facebook розповіла, що група у складі людей з Києва, Рівного і Запоріжжя прибула до Туреччини 15 жовтня і вирушила в похід Лікійською стежкою. 17 жовтня один з учасників групи скоїв самогубство. За її словами, у цієї події був сторонній свідок, що не входив до групи, в якого поліція не взяла показів і контактів. Решті учасників групи після допиту, за рішенням суду, заборонили виїздити з Туреччини до завершення судово-медичної експертизи. Померлого вже поховали в Україні 22 жовтня.

За її словами, терміни рішення, яке дозволить їм повернутись в Україну, залишаються невизначеними і в учасників групи починають закінчуватися гроші.

Ірина Громико написала, що українське консульство нібито відповідало на їхні запити, що не може впливати на дії турецької сторони і в даному випадку "допомога не передбачена законодавством". Згодом вона доповнила свій допис, зазначивши, що у консульстві пообіцяли з понеділка робити запити до суду щодо ситуації з розслідуванням.

Речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі "Європейській правді" повідомив, що у відомстві знають про ситуацію групи і консульство в Анталії намагається допомогти їм.

"Турецьке слідство розглядає версію самогубства. Водночас, до завершення усіх слідчих дій, зокрема експертизи предмета, яким було нанесено поранення, суд тимчасово заборонив супутникам українця залишати територію Туреччини", - підтвердив Олег Ніколенко.

Він зазначив, що українське консульство звернулося до турецької сторони задля проведення швидкого і неупередженого розслідування цієї справи, а також надає консультації громадянам щодо подальших кроків.

"Консули взаємодіють із турецькими правоохоронцями, які ведуть розслідування. Вони також підтримують регулярний зв‘язок із родичами загиблого та туристами", - зазначив Олег Ніколенко.

Консул України в Анталії Емір Рустамов в коментарі "Укрінформу" сказав, що українцям рекомендували звернутись до адвокатів для пришвидшення процесу і запропонували контакти адвокатів з досвідом допомоги громадянам України, але "від керівника групи було отримано відповідь, що вони самостійно "контролюють" процес з прокуратурою і адвокат їм не потрібен". За його словами, питання перебуває на контролі консульства.

Громико у коментарі "Громадському" пояснила, що їм запропонували послуги адвоката з іншого міста і вона "запросила 250 доларів тільки за те, щоб приїхати", а зараз групі допомагають співвітчизники. 8 листопада адвокат має йти до суду.