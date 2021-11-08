МИД обещает не оставлять туристов из Украины, застрявших в Анталии из-за смерти участника группы

В МИД Украины предоставили обновленную информацию о ситуации вокруг группы украинских туристов, которые еще в середине октября пошли в поход по Ликийской тропе, однако до сих пор не могут выехать из Турции в связи с гибелью участника их группы

Как рассказал в комментарии "Европейской правде" спикер МИД Олег Николенко, "дипломаты не оставят украинцев в Турции на произвол судьбы".

По его словам, МИД задействовал для решения ситуации с украинцами посольство Украины в Анкаре. Два украинских дипломатических учреждения, посольство и консульство в Анталии, оказывают украинцам консульскую помощь.

"Дипломаты договорились с местным адвокатом о бесплатной правовой помощи нашим туристам в контексте рассмотрения дела в суде. Напомню, что на время следственных действий суд избрал им меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Суд сможет пересмотреть запрет на выезд из Турции после получения результатов судмедэкспертизы вскрытия тела погибшего и предмета, нанесшего ему ранения", - рассказал Николенко.

Кроме того, украинское посольство обратилось в МИД Турции для проведения оперативного и беспристрастного следствия.

Украинский консул в Анталии также запросил встречу с генеральным прокурором города Фетхие и руководством Управления судмедэкспертизы.

"Изучаются также возможности поддержки пребывания украинцев на время следственных действий", - отметил Николенко. По его словам, дело находится на особом контроле руководства МИД Украины.

Напомним, как рассказала одна из участниц туристической группы Ирина Громыко, группа в составе людей из Киева, Ровно и Запорожья прибыла в Турцию 15 октября и отправилась в поход по Ликийской тропе. 17 октября один из участников группы совершил самоубийство.

По ее словам, участникам туристической группы запретили выезжать из Турции до завершения судебно-медицинской экспертизы. Умершего уже похоронили в Украине 22 октября.