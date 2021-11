Нові санкції ЄС проти Білорусі за "шантаж мігрантами" ймовірно будуть готові до понеділка - ЗМІ

П’ятий пакет санкцій Євросоюзу проти Білорусі ймовірно буде готовий до 15 листопада та налічуватиме близько 30 осіб, причетних до "шантажу мігрантами".

Про це з посиланням на свої джерела повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Робота над 5-м пакетом санкцій проти Білорусі у процесі, він може бути готовий до зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 15 листопада, але можливо трохи згодом. Будуть включені близько 30 осіб та організацій, причетних до напливу мігрантів до кордонів Польщі, Литви й Латвії", - написав він.

the 5th sanctions package against #Belarus in the works. could be completed when EU for mins meet in Brux on 15 Nov but prob take a bit longer. +/- 30 ppl & entities involved in the migration push on🇵🇱🇱🇹🇱🇻. Demands to include Belarusian airports & ground handling in the package