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Нові санкції ЄС проти Білорусі за "шантаж мігрантами" ймовірно будуть готові до понеділка - ЗМІ

Понеділок, 8 листопада 2021, 18:14

П’ятий пакет санкцій Євросоюзу проти Білорусі ймовірно буде готовий до 15 листопада та налічуватиме близько 30 осіб, причетних до "шантажу мігрантами".

Про це з посиланням на свої джерела повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Робота над 5-м пакетом санкцій проти Білорусі у процесі, він може бути готовий до зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 15 листопада, але можливо трохи згодом. Будуть включені близько 30 осіб та організацій, причетних до напливу мігрантів до кордонів Польщі, Литви й Латвії", - написав він.

За його інформацією, є вимоги включити до санкційного пакету також білоруські аеропорти. 

Нагадаємо, лідери Євросоюзу на саміті в Брюсселі 22 жовтня погодились, що ЄС готовий до нових санкцій щодо режиму Лукашенка у зв’язку з міграційною кризою.

Через загострення ситуації на кордоні Польщі 8 листопада МЗС Естонії та Литви закликали Євросоюз прискорити роботу над новим пакетом санкцій. 

Як відомо, вранці 8 листопада почали з’являтися відеозаписи з великою групою мігрантів, що прямує до польського кордону. 

У Польщі вважають, що режим Лукашенка підготував наймасовіший штурм кордону нелегалами. Перші такі спроби вже відбулися.

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Білорусь шантаж мігрантами Єврокомісія
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