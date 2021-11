Новые санкции ЕС против Беларуси за "шантаж мигрантами" будут готовы к понедельнику - СМИ

Пятый пакет санкций Евросоюза против Беларуси, вероятно, будет готов к 15 ноября и будет насчитывать около 30 человек, причастных к "шантажу мигрантами".

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Работа над 5-м пакетом санкций против Беларуси в процессе, он может быть готов к встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 15 ноября, но возможно немного позже. Будут включены около 30 человек и организаций, причастных к наплыву мигрантов к границам Польши, Литвы и Латвии", - написал он.

