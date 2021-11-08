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Новые санкции ЕС против Беларуси за "шантаж мигрантами" будут готовы к понедельнику - СМИ

Понедельник, 8 ноября 2021, 18:14

Пятый пакет санкций Евросоюза против Беларуси, вероятно, будет готов к 15 ноября и будет насчитывать около 30 человек, причастных к "шантажу мигрантами".

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Работа над 5-м пакетом санкций против Беларуси в процессе, он может быть готов к встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 15 ноября, но возможно немного позже. Будут включены около 30 человек и организаций, причастных к наплыву мигрантов к границам Польши, Литвы и Латвии", - написал он.

Напомним, лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе 22 октября согласились, что ЕС готов к новым санкциям в отношении режима Лукашенко в связи с миграционным кризисом.

Из-за обострения ситуации на границе Польши 8 ноября МИД Эстонии и Литвы призвали Евросоюз ускорить работу над новым пакетом санкций.

Как известно, утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющейся к польской границе.

В Польше считают, что режим Лукашенко подготовил массовый штурм границы нелегалами. Первые такие попытки уже состоялись.

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Беларусь шантаж мигрантами Еврокомиссия
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