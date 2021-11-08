Естонія просить ЄС прискорити роботу над санкціями через ескалацію на кордоні Польщі і Білорусі

Міністерство закордонних справ Естонії закликало Євросоюз прискорити роботу над новим пакетом санкцій проти білоруського режиму на тлі загострення міграційної кризи на кордоні Польщі та Білорусі.

Таку заяву естонське МЗС оприлюднило у понеділок, 8 листопада, повідомляє "Європейська правда".

"Естонія з глибоким занепокоєнням стежить за новою фазою гібридної атаки режиму Лукашенка на кордоні з Польщею", - йдеться у повідомленні міністерства в Twitter.

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"Ми перебуваємо в тісному контакті з Польщею та всіляко підтримуємо її. ЄС необхідно зміцнити свої зовнішні кордони, а також прискорити роботу над санкціями щодо режиму Білорусі", - наголосили в МЗС Естонії.

Вранці 8 листопада почали з’являтися відеозаписи з великою групою мігрантів, що прямують до польського кордону.

У Польщі вважають, що режим Лукашенка підготував наймасовіший штурм кордону нелегалами. Щонайменше одній спробі прориву вже запобігли.

В Білорусі заявили, що величезна група мігрантів самоорганізувалась, щоб "виключити насильницьке витіснення польською стороною".

За даними ЗМІ, Євросоюз планує ввести нові санкції проти білоруського режиму через міграційний шантаж країн ЄС у середині листопада.