Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Естонія просить ЄС прискорити роботу над санкціями через ескалацію на кордоні Польщі і Білорусі

Понеділок, 8 листопада 2021, 16:12

Міністерство закордонних справ Естонії закликало Євросоюз прискорити роботу над новим пакетом санкцій проти білоруського режиму на тлі загострення міграційної кризи на кордоні Польщі та Білорусі.

Таку заяву естонське МЗС оприлюднило у понеділок, 8 листопада, повідомляє "Європейська правда".

"Естонія з глибоким занепокоєнням стежить за новою фазою гібридної атаки режиму Лукашенка на кордоні з Польщею", - йдеться у повідомленні міністерства в Twitter.

Читайте також
Міноборони Польщі показало, як мігранти кусачками прорізають огорожу на кордоні

"Ми перебуваємо в тісному контакті з Польщею та всіляко підтримуємо її. ЄС необхідно зміцнити свої зовнішні кордони, а також прискорити роботу над санкціями щодо режиму Білорусі", - наголосили в МЗС Естонії.

Вранці 8 листопада почали з’являтися відеозаписи з великою групою мігрантів, що прямують до польського кордону. 

У Польщі вважають, що режим Лукашенка підготував наймасовіший штурм кордону нелегалами. Щонайменше одній спробі прориву вже запобігли.

В Білорусі заявили, що величезна група мігрантів самоорганізувалась, щоб "виключити насильницьке витіснення польською стороною".

За даними ЗМІ, Євросоюз планує ввести нові санкції проти білоруського режиму через міграційний шантаж країн ЄС у середині листопада.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія Білорусь Польща шантаж мігрантами
powered by lun.ua

Статті

Смерть через заборону абортів: чому Польща знову піднялася на антиурядові протести

В десятках міст Польщі відбулися марші пам’яті жінки, яка стала першою жертвою рішення Конституційного трибуналу про повну заборону абортів.
9 листопада 2021 — Олена Бабакова, з Варшави, для Європейської правди

Атака на запобіжники: як РФ підштовхує Боснію до нової війни

Конфлікт у Боснії і Герцеговині вже існує. Що утримує його від переростання в гарячу фазу? І як РФ намагається знищити ці запобіжники?
9 листопада 2021 — Володимир Цибульник, для Європейської правди

Велике будівництво Джо Байдена: як президент США рятується від падіння рейтингу

Прийняття інфраструктурного плану стало першою великою перемогою президента США Джо Байдена. Втім, воно вказало і на суттєві проблеми всередині Демпартії.
8 листопада 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди