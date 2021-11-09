Европейские послы встревожены закрытием англоязычного издания Kyiv Post

Европейские послы в Украине с грустью и обеспокоенностью отреагировали на новость о закрытии англоязычного издания Kyiv Post, владельцем которого является бизнесмен Аднан Киван.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что потеря газеты Kyiv Post будет иметь последствия.

"Грустно слышать о закрытии Kyiv Post. Это был первый англоязычный источник для большинства иностранцев - сегодня Украина рискует потерять его, с последствиями", - написал он в Twitter во вторник.

Sad to hear about closing down @KyivPost. It was the first English-speaking source for most foreigners - something Ukraine now risks losing, with consequences. pic.twitter.com/AlB7jogUjG — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 9, 2021

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен отметила, что Kyiv Post была с ней все ее годы в Украине.

"Меня беспокоит, что газету закрыли, а всю редакцию убрали", – отметила Фельдгузен.

KyivPost була зі мною всі мої роки в Україні, мене турбує, що газету закрили, а всю редакцію прибрали. pic.twitter.com/EzsUqlLzEJ — Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) November 9, 2021

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг отметил, что свободные и независимые СМИ в Украине нуждаются в защите на нескольких фронтах.

"Kyiv Post закрыт. Это один из сильнейших в мире источников новостей и аналитики об Украине. Свободные и независимые СМИ в Украине нуждаются в защите на нескольких фронтах. Печальный день", - отметил Тиберг на своей странице в Twitter.

The @KyivPost has been shut down. It has been one of the world’s strongest sources of news & analysis on #Ukraine. Free & independent media in Ukraine needs defence on multiple fronts. A sad day. pic.twitter.com/3VJ48HyFe0 — Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) November 9, 2021

Посол Великобритании Мелинда Симмонс ранее выразила разочарование по поводу закрытия англоязычного украинского издания Kyiv Post.

Как известно, 8 ноября владелец англоязычного издания Kyiv Post Аднан Киван заявил о временной приостановке работы редакции для перезагрузки. В то же время работники редакции сообщили, что издание закрыли полностью.

Одесский застройщик Аднан Киван купил Kyiv Post у Мохаммада Захура в 2018 году.

Аднан Киван – один из крупнейших и старейших девелоперов Одессы. Предприниматель имеет сирийское происхождение, владеет предприятием "Киван-компании", которое имеет филиальную сеть в Египте, Нигерии и странах Ближнего Востока. Ему также принадлежит компания KADORR Group.