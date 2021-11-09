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Европейские послы встревожены закрытием англоязычного издания Kyiv Post

Вторник, 9 ноября 2021, 13:59

Европейские послы в Украине с грустью и обеспокоенностью отреагировали на новость о закрытии англоязычного издания Kyiv Post, владельцем которого является бизнесмен Аднан Киван.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что потеря газеты Kyiv Post будет иметь последствия.

"Грустно слышать о закрытии Kyiv Post. Это был первый англоязычный источник для большинства иностранцев - сегодня Украина рискует потерять его, с последствиями", - написал он в Twitter во вторник.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен отметила, что Kyiv Post была с ней все ее годы в Украине.

"Меня беспокоит, что газету закрыли, а всю редакцию убрали", – отметила Фельдгузен.

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг отметил, что свободные и независимые СМИ в Украине нуждаются в защите на нескольких фронтах.

"Kyiv Post закрыт. Это один из сильнейших в мире источников новостей и аналитики об Украине. Свободные и независимые СМИ в Украине нуждаются в защите на нескольких фронтах. Печальный день", - отметил Тиберг на своей странице в Twitter.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс ранее выразила разочарование по поводу закрытия англоязычного украинского издания Kyiv Post.

Как известно, 8 ноября владелец англоязычного издания Kyiv Post Аднан Киван заявил о временной приостановке работы редакции для перезагрузки. В то же время работники редакции сообщили, что издание закрыли полностью.

Одесский застройщик Аднан Киван купил Kyiv Post у Мохаммада Захура в 2018 году.

Аднан Киван – один из крупнейших и старейших девелоперов Одессы. Предприниматель имеет сирийское происхождение, владеет предприятием "Киван-компании", которое имеет филиальную сеть в Египте, Нигерии и странах Ближнего Востока. Ему также принадлежит компания KADORR Group.

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