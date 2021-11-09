Посол в Польше заявил о рисках попадания мигрантов из Беларуси в Украину

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что в случае неудачных попыток попасть в Польшу группа нелегальных мигрантов может попытаться перейти границу Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает УНН.

"Насколько серьезна эта ситуация для Украины – надо помнить это и принимать во внимание, потому что не исключено, что если Польша все же не позволит, чтобы нелегальные мигранты пересекали польскую границу, то они могут попытаться перейти украинскую границу", – сказал посол.

Также Дещица отметил, что ситуация, которая накануне возникла на польско-белорусской границе – не нова.

Попытки пересечь границу со стороны Беларуси организованными режимом Лукашенко нелегальными мигрантами проходят в течение целого года, а только в октябре предприняли примерно 10 тысяч попыток нелегального пересечения польской границы, добавил дипломат.

Напомним, утром 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Утром появились сообщения о большой группе мигрантов, которая движется к границе в сопровождении белорусских силовиков. Днем произошли первые попытки прорыва через границу.

К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы может находиться 2-3 тысячи человек.