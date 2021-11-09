У Франції відреагували на посилення "шантажу мігрантами" з боку Лукашенка

У Франції висловили солідарність з Польщею на тлі посилення міграційного тиску з боку режиму Лукашенка та підтримали майбутнє посилення санкцій проти осіб та організацій, залучених до цього.

Таку заяву зробила речниця МЗС Франції Анн-Клер Лежандр у відповідь на запитання ЗМІ, пише "Європейська правда".

"Ми висловлюємо солідарність з Польщею, як і раніше з Литвою та Латвією, у ситуації неприйнятного використання білоруським режимом міграційних потоків як інструменту (тиску). Режим підживлює прибуття мігрантів з метою дестабілізувати Євросоюз", - заявила речниця.

Вона додала, що Франція виступає за скоординований підхід до захисту зовнішніх кордонів та гоова розглянути посилення санкцій проти білоруського режиму, осіб та організацій, які залучені до організації перевезення нелегальних мігрантів, і цей пакет розглянуть 15 листопада на зустрічі Ради ЄС з закордонних справ.

Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей.

Литва у зв'язку з цими подіями запровадила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах. Неофіційно повідомляють, що до литовського кордону також перевезли кількасот мігрантів.

Білорусь при цьому звинуватила Польщу й обурилась через збільшення чисельності польських військових біля кордонів і "відсутність об'єктивної аргументації їхнього знаходження".