Во Франции отреагировали на усиление "шантажа мигрантами" со стороны Лукашенко

Во Франции выразили солидарность с Польшей на фоне усиления миграционного давления со стороны Лукашенко и выразили готовность поддержать санкции против лиц и организаций, причастных к этому.

Такое заявление сделала представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр в ответ на вопросы СМИ, пишет "Европейская правда".

Мы выражаем солидарность с Польшей, как и ранее с Литвой и Латвией, в ситуации неприемлемого использования белорусским режимом миграционных потоков как инструмента (давления). Режим подпитывает прибытие мигрантов с целью дестабилизировать Евросоюз", - заявила спикер.

Читайте также Беларусь перебросила с польской на литовскую границу сотни нелегальных мигрантов - СМИ

Она добавила, что Франция выступает за скоординированный подход к защите внешних границ и готова рассмотреть ужесточение санкций против белорусского режима, лиц и организаций, привлеченных к организации перевозки нелегальных мигрантов, и этот пакет будет рассмотрен 15 ноября на встрече Совета ЕС по иностранным делам.

Напомним, утром 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Утром появились сообщения о большой группе мигрантов, которая движется к границе в сопровождении белорусских силовиков. Днем произошли первые попытки прорыва через границу.

К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы могут находиться 2-3 тысячи человек.

Литва в связи с этими событиями ввела чрезвычайное положение в приграничных с Белоруссией районах. Неофициально сообщают, что на литовскую границу также перевезли несколько сотен мигрантов.

Беларусь при этом обвинила Польшу и возмутилась из-за увеличения численности польских военных у границ и "отсутствия объективной аргументации их пребывания".