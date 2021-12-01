Україна запропонувала НАТО низку кроків для посилення тиску на РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні Північноатлантичної ради на рівні глав МЗС запропонував державам НАТО низку конкретних кроків для посилення санкційного тиску на Росію та зміцнення оборонних спроможностей України.

Про це повідомила пресслужба МЗС України за підсумками засідання, яке відбулося 1 грудня вранці в Ризі, повідомляє "Європейська правда".

"Міністр наголосив, що об’єднання зусиль України та союзників НАТО допоможе стримати Росію від подальших агресивних дій, та запропонував державам-членам Альянсу низку конкретних кроків, які передбачатимуть, зокрема, посилення санкційного тиску та зміцнення оборонних спроможностей нашої держави", - сказано в повідомленні.

За інформацією МЗС, Кулеба детально поінформував союзників НАТО про загострення Росією безпекової ситуації на Донбасі, нарощування російських сил вздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Глава МЗС "спростував російські фейки про нібито підготовку України до наступальної операції на Донбасі" і підтвердив відданість України виключно політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту, готовність продовжувати роботу в рамках Тристоронньої контактної групи та Нормандського формату.

"Україна активно працює з партнерами над втіленням комплексного пакета стримування, який складається з політичних, економічних та безпекових заходів.

Він спрямований на те, щоб знеохотити Росію вдатися до найгіршого сценарію дій. Демонструючи силу зараз, ми уникаємо потреби доводити її пізніше", - заявив Дмитро Кулеба.

Міністр наголосив: посилення України та східного флангу НАТО буде взаємовигідним для Альянсу та нашої держави.

У МЗС зазначили, що союзники висловили тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, 30 листопада міністри закордонних справ НАТО обговорили на зустрічі в Ризі можливі економічні санкції та політичні заходи щодо Росії щодо агресії проти України.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс планує свої дії на випадок посилення військової агресії Росії проти України.

Засідання міністрів НАТО відбувається у той час, як країни Заходу заявляють про стурбованість у зв’язку з нарощенням російських військ біля кордонів України.

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