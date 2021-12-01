Украина предложила НАТО ряд шагов по усилению давления на РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Североатлантического совета на уровне глав МИД предложил государствам НАТО ряд конкретных шагов по усилению санкционного давления на Россию и укреплению оборонных возможностей Украины.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины по итогам заседания, которое состоялось 1 декабря утром в Риге, сообщает "Европейская правда".

"Министр подчеркнул, что объединение усилий Украины и союзников НАТО поможет сдержать Россию от дальнейших агрессивных действий, и предложил государствам-членам Альянса ряд конкретных шагов, которые будут предусматривать, в частности, усиление санкционного давления и укрепление оборонных возможностей нашего государства", - говорится в сообщении.

По информации МИД, Кулеба подробно проинформировал союзников НАТО об обострении Россией ситуации безопасности на Донбассе, наращивании российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усилении российской дезинформации.

Глава МИД "опроверг российские фейки о якобы подготовке Украины к наступательной операции на Донбассе" и подтвердил приверженность Украины исключительно политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, готовность продолжать работу в рамках Трехсторонней контактной группы и Нормандского формата.

"Украина активно работает с партнерами по осуществлению комплексного пакета сдерживания, состоящего из политических, экономических мер и мер в сфере безопасности.

Он направлен на то, чтобы отбить у России охоту прибегнуть к худшему сценарию действий. Демонстрируя силу сейчас, мы избегаем необходимости доказывать ее позже", - заявил Дмитрий Кулеба.

Министр подчеркнул, что усиление Украины и восточного фланга НАТО будет взаимовыгодным для Альянса и нашего государства.

В МИД отметили, что союзники выразили жесткую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Напомним, 30 ноября министры иностранных дел НАТО обсудили на встрече в Риге возможные экономические санкции и политические меры в отношении России по агрессии против Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс планирует свои действия в случае усиления военной агрессии России против Украины.

Заседание министров НАТО проходит в то время, как страны Запада заявляют об обеспокоенности в связи с наращиванием российских войск у границ Украины.

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