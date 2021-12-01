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Украина предложила НАТО ряд шагов по усилению давления на РФ

Среда, 1 декабря 2021, 09:47

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Североатлантического совета на уровне глав МИД предложил государствам НАТО ряд конкретных шагов по усилению санкционного давления на Россию и укреплению оборонных возможностей Украины.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины по итогам заседания, которое состоялось 1 декабря утром в Риге, сообщает "Европейская правда".

"Министр подчеркнул, что объединение усилий Украины и союзников НАТО поможет сдержать Россию от дальнейших агрессивных действий, и предложил государствам-членам Альянса ряд конкретных шагов, которые будут предусматривать, в частности, усиление санкционного давления и укрепление оборонных возможностей нашего государства", - говорится в сообщении.

По информации МИД, Кулеба подробно проинформировал союзников НАТО об обострении Россией ситуации безопасности на Донбассе, наращивании российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усилении российской дезинформации.

Глава МИД "опроверг российские фейки о якобы подготовке Украины к наступательной операции на Донбассе" и подтвердил приверженность Украины исключительно политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, готовность продолжать работу в рамках Трехсторонней контактной группы и Нормандского формата.

"Украина активно работает с партнерами по осуществлению комплексного пакета сдерживания, состоящего из политических, экономических мер и мер в сфере безопасности.

Он направлен на то, чтобы отбить у России охоту прибегнуть к худшему сценарию действий. Демонстрируя силу сейчас, мы избегаем необходимости доказывать ее позже", - заявил Дмитрий Кулеба.

Министр подчеркнул, что усиление Украины и восточного фланга НАТО будет взаимовыгодным для Альянса и нашего государства.

В МИД отметили, что союзники выразили жесткую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Напомним, 30 ноября министры иностранных дел НАТО обсудили на встрече в Риге возможные экономические санкции и политические меры в отношении России по агрессии против Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс планирует свои действия в случае усиления военной агрессии России против Украины.

Заседание министров НАТО проходит в то время, как страны Запада заявляют об обеспокоенности в связи с наращиванием российских войск у границ Украины.

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Украина-НАТО Донбасс и ОРДЛО Кулеба
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