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Прем’єр Польщі допустив обов’язкову ковід-вакцинацію для деяких професій

Середа, 1 грудня 2021, 10:31

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що у разі погіршення в країні ситуації з коронавірусом допускає запровадження обов'язкової вакцинації для працівників деяких професій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP.

"Якщо ситуація буде і далі погіршуватися, такий крок варто розглянути. Наприклад, для медичних працівників", - сказав Моравецький в інтерв’ю виданню Super Express.

Він додав, що доречно також, щоб роботодавець мав право перевіряти вакцинаційний статус працівника. "Питання у тому, чи вийде напрацювати компромісне рішення, яке підтримає увесь Сейм. Я чекатиму реакції опозиційних партій", - зазначив прем’єр. 

Моравецький висловив сподівання, що цьогорічне Різдво буде спокійнішим - "якщо вакцинуються ще кілька мільйонів поляків". 

"Усі наявні дані підтверджують ефективність вакцинації", - наголосив Матеуш Моравецький.

Він зауважив, що абсолютна більшість "важких" хворих, які опиняються в лікарнях і помирають, не були щеплені, а якщо такі випадки стаються серед вакцинованих - зазвичай це пацієнти з численними супутніми хворобами. 

На цей час у Польщі повністю щеплені від коронавірусу 54% дорослих. Це суттєво менше, ніж в багатьох країнах Західної Європи, але набагато більше, ніж у перших з кінця Болгарії та Румунії.

Днями Польща вперше за тривалий час посилила карантин, запровадивши обмеження на масові заходи і кількість відвідувачів у закладах. Втім, вони не поширюються на вакцинованих людей.

Нагадаємо, деякі країни Європи вже запровадили обов’язкову вакцинацію для медиків та персоналу будинків догляду.

Австрія поки залишається єдиною країною, яка планує обов’язкову вакцинацію всього населення, а за відмову загрожує багатотисячний штраф. 

За інформацією ЗМІ, такий крок розглядає і майбутній канцлер Німеччини.

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Польща Коронавірус Вакцини
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