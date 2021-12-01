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Премьер Польши допустил обязательную ковид-вакцинацию для некоторых профессий

Среда, 1 декабря 2021, 10:31

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в стране допускает введение обязательной вакцинации для работников некоторых профессий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP.

"Если ситуация будет и дальше ухудшаться, такой шаг стоит рассмотреть. К примеру, для медицинских работников", - сказал Моравецкий в интервью изданию Super Express.

Он добавил, что уместно также, чтобы работодатель имел право проверять вакцинационный статус работника. "Вопрос в том, выйдет ли наработать компромиссное решение, которое поддержит весь Сейм. Я буду ждать реакции оппозиционных партий", - отметил премьер.

Моравецкий выразил надежду, что Рождество в этом году будет более спокойным - "если вакцинируются еще несколько миллионов поляков".

"Все имеющиеся данные подтверждают эффективность вакцинации", - подчеркнул Матеуш Моравецкий.

Он отметил, что абсолютное большинство "тяжелых" больных, оказывающихся в больницах и умирающих, не были привиты, а если такие случаи происходят среди вакцинированных - обычно это пациенты с многочисленными сопутствующими болезнями.

В настоящее время в Польше полностью привиты от коронавируса 54% взрослых. Это значительно меньше, чем во многих странах Западной Европы, но гораздо больше, чем в первых с конца Болгарии и Румынии.

На днях Польша впервые за долгое время усилила карантин, введя ограничения на массовые мероприятия и количество посетителей в заведениях. Впрочем, они не распространяются на вакцинированных людей.

Напомним, некоторые страны Европы уже ввели обязательную вакцинацию для медиков и персонала домов по уходу.

Австрия пока остается единственной страной, планирующей обязательную вакцинацию всего населения, а за отказ грозит многотысячный штраф.

По информации СМИ, подобный шаг рассматривает и будущий канцлер Германии.

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Польша Коронавирус Вакцины
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