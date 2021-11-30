Майбутній канцлер Німеччини підтримує обов'язкову вакцинацію з лютого - ЗМІ

Олаф Шольц, який збирається обійняти посаду канцлера Німеччини наступного тижня, підтримує обов’язкову вакцинацію проти COVID-19 і заборону невакцинованим відвідувати другорядні магазини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Шольц і канцлер Ангела Меркель у вівторок зустрілися з регіональними лідерами, щоб обговорити, як реагувати на зростання кількості випадків інфекцій під час четвертої хвилі пандемії.

Як повідомляють джерела, які мають інформацію про дискусію, Шольц сказав на зустрічі, що виступає за міжпартійну ініціативу щодо обов'язковості вакцинації з надією, що вона може бути втілена в життя до кінця лютого.

Шольц також виступає за те, щоб магазини, які не продають товари першої необхідності, вимагали від клієнтів пред’явити докази вакцинації або одужання від COVID-19, повідомили джерела.

Німецький Інститут інфекційних захворювань імені Роберта Коха повідомив, що за останній тиждень рівень захворюваності становив 452,2 людини на 100 000, що трохи менше, ніж у понеділок, коли цей показник був 452,4. Це було перше зниження з початку листопада.

Незважаючи на це, кількість нових щоденних випадків у вівторок дещо зросла в порівнянні з минулим тижнем до 45 753, а також було зафіксовано ще 388 смертей - найвищий щоденний показник з початку березня.

Раніше співлідер німецьких "Зелених" і майбутній віцеканцлер закликав до національного локдауну для невакцинованих, щоб стримати останній спалах пандемії.

Минулого тижня Шольц уклав коаліційну угоду з "Зеленими" та "вільними демократами" і має скласти присягу наступного тижня.

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