Уряд не радить британцям скасовувати різдвяні святкування попри штам "Омікрон"

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід заявив, що британцям немає необхідності скасовувати різдвяні вечірки попри появу штаму коронавірусу "Омікрон".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації BBC.

Джавід сказав, що людям слід поводитися свідомо і вжити запобіжних заходів, таких як пройти тест або носити захисну маску під час святкувань цієї зими.

Він також закликав людей активізуватися та зробити ревакцинацію, коли ця можливість стане доступною. Уряд прагне запропонувати всім дорослим в Англії можливість отримати посилюючу дозу вакцини до 31 січня.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав людей зробити щеплення і припустив, що немає причин, через які компаніям слід розглядати можливість скасування своїх щорічних різдвяних вечірок для співробітників.

За його словами, уряд застосовує "збалансований та пропорційний" підхід у відповідь на появу нового варіанта.

Водночас глава Агентства з безпеки охорони здоров'я Британії доктор Дженні Харріс сказала, що люди не повинні спілкуватися, "коли у цьому немає особливої потреби".

Джавід зазначив, що найправильніше було б дотримуватися існуючих рекомендацій, включаючи зміни, введені в Англії в останні кілька днів.

У відповідь на появу штаму "Омікрон" коронавірусні обмеження в Англії були посилені. Знову стали вимагати маски для обличчя у громадському транспорті та магазинах. А люди, які контактували із зараженими штамом "Омікрон", повинні ізолюватися на 10 днів, навіть якщо вони повністю вакциновані.

Станом на 30 листопада у 10 країнах ЄС підтверджено 42 випадки зараження штамом коронавірусу "Омікрон".

Новий варіант коронавірусу викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин.

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