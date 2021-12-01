Правительство не советует британцам отменять рождественские празднования из-за штамма "Омикрон"

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что британцам нет необходимости отменять рождественские вечеринки, несмотря на появление штамма коронавируса "Омикрон".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации BBC.

Джавид сказал, что людям следует вести себя осознанно и принять меры предосторожности, например пройти тест или носить защитную маску во время празднований этой зимой.

Он также призвал людей активизироваться и сделать ревакцинацию, когда эта возможность станет доступна. Правительство стремится предложить всем взрослым в Англии возможность получить усиливающуюся дозу вакцины до 31 января.

Премьер-министр Борис Джонсон призвал людей привиться и предположил, что нет причин, по которым компаниям следует рассматривать возможность отмены своих ежегодных рождественских вечеринок для сотрудников.

По его словам, правительство применяет "сбалансированный и пропорциональный" подход в ответ на появление нового варианта коронавируса.

В то же время глава Агентства по безопасности здравоохранения Британии доктор Дженни Харрис сказала, что люди не должны общаться, "когда в этом нет особой потребности".

Джавид отметил, что правильнее всего было бы придерживаться существующих рекомендаций, включая изменения, введенные в Англии в последние несколько дней.

В ответ на появление штамма "Омикрон" коронавирусные ограничения в Англии ужесточили. Снова потребовали носить маски для лица в общественном транспорте и магазинах. Люди, контактировавшие с зараженными штаммом "Омикрон", должны изолироваться на 10 дней, даже если они полностью вакцинированы.

По состоянию на 30 ноября в 10 странах ЕС подтверджены 42 случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

Новый вариант коронавируса вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам.

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