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Португалія, попри високі показники вакцинації, посилює заходи для боротьби з епідемією

Середа, 1 грудня 2021, 13:20

Португалія з середи 1 грудня посилила заходи для стримування епідемії коронавірусу, сподіваючись запобігти великій хвилі. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Associated Press.

Допуск до ресторанів, кінотеатрів, спортзалів, готелів тощо буде можливим тільки з сертифікатом, що посвідчує щеплення від коронавірусу або нещодавнє одужання. Також повертають масковий режим у приміщеннях.

Країна посилює контроль в аеропортах, портах і на наземних пунктах пропуску. Більшості мандрівників на в’їзді потрібно буде надавати негативний тест.

В експертній спільноті вважають, що завдяки високим показникам вакцинації - 87%, що є одним з найвищих у світі - Португалії не загрожує масштабна хвиля епідемії. Проте навантаження на лікарні все одно поступово зростає. 

Португалія, населення якої складає більше 10 млн, пройшла останню хвилю епідемії влітку. Її пікові показники - понад 4000 хворих на добу - були значно меншими, ніж під час наймасштабнішої зимової хвилі, коли в окремі дні реєстрували понад 15 000 заражень.

З 1 жовтня країна скасувала майже всі коронавірусні обмеження.

З початку листопада приріст заражень знову поступово зростає і зараз щоденні показники наблизилися до 3000 випадків.

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Португалія Коронавірус
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