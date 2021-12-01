Португалия, несмотря на высокие показатели вакцинации, ужесточает меры по борьбе с эпидемией

Португалия со среды 1 декабря усилила меры по сдерживанию эпидемии коронавируса, надеясь предотвратить большую волну.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Associated Press.

Допуск в рестораны, кинотеатры, спортзалы, гостиницы и т.д. будет возможным только с сертификатом, удостоверяющим прививку от коронавируса или недавнее выздоровление. Также возвращают масочный режим в помещениях.

Страна ужесточает контроль в аэропортах, портах и ​​на наземных пунктах пропуска. Большинству путешественников на въезде нужно будет показать отрицательный тест.

В экспертном сообществе считают, что благодаря высоким показателям вакцинации – 87%, что является одним из самых высоких в мире – Португалии не грозит масштабная волна эпидемии. Однако нагрузка на больницы все равно постепенно растет.

Португалия, население которой составляет более 10 млн., прошла последнюю волну эпидемии летом. Ее пиковые показатели – более 4000 больных в сутки – были значительно меньше, чем во время самой масштабной зимней волны, когда в отдельные дни регистрировали более 15 000 заражений.

С начала ноября прирост заражений снова постепенно растет и сейчас ежедневные показатели приблизились к 3000 случаям.