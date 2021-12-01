Ірландія посилила правила в'їзду через варіант "Омікрон"

Мандрівники, які прибуватимуть до Ірландії літаком або кораблем, з п’ятниці повинні будуть показати негативний тест на коронавірус перед посадкою на додаток до доказу вакцинації або одужання.

Про це оголосило міністерство охорони здоров'я Ірландії, повідомляє "Європейська правда".

Відповідно до рішення, ПЛР-тести не повинні бути старшими за 72 години, а тести на антигени - за 48 годин.

Усім, хто не був вакцинований чи хворів коронавірусом, повинні надати негативний результат ПЛР-тесту.

Посилення правил в'їзду відбувається на тлі побоювань з приводу нового варіанту коронавірусу "Омікрон".

Число інфекцій в Ірландії останнім часом трохи знизилося, але все ще залишається на високому рівні.

Раніше Ірландія попросила жителів уникати необов’язкових поїздок до семи південноафриканських країн через занепокоєння з приводу штаму "Омікрон".

Станом на 30 листопада у 10 країнах ЄС підтверджено 42 випадки зараження штамом коронавірусу "Омікрон".

Новий варіант коронавірусу викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин.

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