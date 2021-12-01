Ирландия ужесточила правила въезда из-за варианта "Омикрон"

Путешественники, которые будут прибывать в Ирландию на самолете или корабле, с пятницы должны будут показать отрицательный тест на коронавирус перед посадкой в ​​дополнение к доказательству вакцинации или выздоровления.

Об этом объявило Министерство здравоохранения Ирландии, сообщает "Европейская правда".

Согласно решению, ПЦР-тесты не должны быть старше 72 часов, а тесты на антигены - 48 часов.

Всем, кто не был вакцинирован или не болел COVID-19, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.

Ужесточение правил въезда происходит на фоне опасений по поводу нового варианта коронавируса "Омикрон".

Число инфекций в Ирландии в последнее время немного снизилось, но все еще остается на высоком уровне.

Ранее Ирландия попросила жителей избегать необязательных поездок в семь южноафриканских стран из-за беспокойства по поводу штамма "Омикрон".

По состоянию на 30 ноября в 10 странах ЕС подтверждены 42 случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

Новый вариант коронавируса вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам.

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