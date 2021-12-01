Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

ЄС запровадить санкції проти "Белавіа", "Гродно Азот" і "Білорусьнафти" - ЗМІ

Середа, 1 грудня 2021, 18:31

Білоруський національний перевізник "Белавіа" та сирійська авіакомпанія Cham Wings Airlines входять до організацій, які потраплять під санкції Євросоюзу у зв'язку з міграційною кризою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg.

Країни-члени ЄС схвалили санкції щодо 17 фізичних та 11 юридичних осіб, вони почнуть діяти 2 грудня. Втім офіційно поки не відомо, хто потрапив під санкції, це з'ясується тільки після публікації рішення.

За словами одного з джерел, у списку також фігурують виробник азотних добрив "Гродно Азот" та виробник нафти "Білорусьнафта", а також білоруські прикордонники та судді.

Раніше міністри закордонних справ країн Євросоюзу затвердили критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі.

Як відомо, ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав Євросоюзу у відповідь на санкції, введені проти Мінська.

Читайте також: Вбивчий гуманізм Європи: як опір "білоруським" мігрантам розриває ЄС зсередини

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
шантаж мігрантами Білорусь санкції
powered by lun.ua

Статті

Країна без олігархів: як Польщі вдалося уникнути союзу великого бізнесу та влади

Особливості польської приватизації не дозволили з'явитися потужним олігархам, як це було у сусідніх країнах. Як це вдалося і чи не має цей шлях своїх недоліків?
1 грудня 2021 — Стефан Сенковський, Мацей Балтовський, "Нова Польща"

CBAM по експорту: що таке "вуглецевий податок" ЄС та чим він загрожує Україні

Кліматичні ініціативи Євросоюзу вдарять по найболючішому: торгівлі між Україною та ЄС. Що в такій ситуації варто робити Києву?
1 грудня 2021 — Андрій Андрусевич, Олексій Хабатюк

Меркель не лише з Путіним: де канцлерка опиралася диктаторам, а де йшла на поступки

Якими були взаємини Ангели Меркель з диктаторами сучасності? ЄвроПравда публікує у скороченому вигляді один з розділів нової біографії канцлерки.
30 листопада 2021 — Кеті Мартон