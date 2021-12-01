ЄС запровадить санкції проти "Белавіа", "Гродно Азот" і "Білорусьнафти" - ЗМІ

Білоруський національний перевізник "Белавіа" та сирійська авіакомпанія Cham Wings Airlines входять до організацій, які потраплять під санкції Євросоюзу у зв'язку з міграційною кризою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg.

Країни-члени ЄС схвалили санкції щодо 17 фізичних та 11 юридичних осіб, вони почнуть діяти 2 грудня. Втім офіційно поки не відомо, хто потрапив під санкції, це з'ясується тільки після публікації рішення.

За словами одного з джерел, у списку також фігурують виробник азотних добрив "Гродно Азот" та виробник нафти "Білорусьнафта", а також білоруські прикордонники та судді.

Раніше міністри закордонних справ країн Євросоюзу затвердили критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі.

Як відомо, ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав Євросоюзу у відповідь на санкції, введені проти Мінська.

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