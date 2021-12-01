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ЕС введет санкции против "Белавиа", "Гродно Азот" и "Беларусьнефти" - СМИ

Среда, 1 декабря 2021, 18:31

Белорусский национальный перевозчик "Белавиа" и сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines входят в число организаций, которые попадут под санкции Евросоюза в связи с миграционным кризисом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg.

Страны-члены ЕС одобрили санкции в отношении 17 физических и 11 юридических лиц, они начнут действовать 2 декабря. Впрочем, официально пока неизвестно, кто попал под санкции, это выяснится только после публикации решения.

По словам одного из источников, в списке также фигурируют производитель азотных удобрений "Гродно Азот" и производитель нефти "Беларусьнефть", а также белорусские пограничники и судьи.

Ранее министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили критерии новых санкций, которые вводятся в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.

Как известно, ЕС обвиняет Беларусь в том, что она побуждает мигрантов приезжать на свою территорию, а затем подталкивает тысячи из них пересечь границу в Польшу и другие соседние государства Евросоюза в ответ на санкции, введенные против Минска.

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