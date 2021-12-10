Данія скоротить термін дії сертифіката про щеплення до 7 місяців

Уряд Данії оголосив про скорочення терміну дії документів про повний курс щеплення від коронавірусу - з року, як планувалося на початку, до семи місяців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DR.

Термін дії сертифіката хочуть скоротити до 7 місяців з огляду на дані про те, що з часом набутий після щеплення імунітет знижується, пояснив міністр охорони здоров’я Магнус Хойніке.

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Втім, таке правило поки не планують поширювати на підлітків, тому що для них ще не передбачена програма ревакцинації.

Змінені терміни дії ковід-сертифіката про щеплення набудуть чинності в середині січня.

Нагадаємо, також 9 грудня Данія анонсувала нові карантинні обмеження у зв’язку з поширенням штаму "Омікрон".

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