Данія посилює карантин через штам "Омікрон"

Уряд Данії увечері 9 грудня анонсував посилення карантинних обмежень для стримання хвилі епідемії коронавірусу та нового штаму "Омікрон".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DR.

Данія - серед лідерів у Європі за показниками вакцинації від коронавірусу. Втім, щеплення хоч і захищає від важкого перебігу хвороби, але не гарантує захист від зараження. Додаткові побоювання викликає штам "Омікрон", країна підтвердила вже кількасот випадків зараження ним.

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"Це може означати більше заражень, більше хворих, та потенційно більше госпіталізацій. Є значний ризик, що цей новий варіант призведе до критичного перевантаження медичної системи, тому потрібні додаткові заходи", - зазначила прем’єрка Метте Фредеріксен.

З 15 грудня початкові школи закриваються, учні будуть до різдвяних канікул навчатися дистанційно. Прем’єрка перепросила за це рішення, сказавши, що розуміє масштаби незручності для родин, проте зараз кількість випадків інфікування серед дітей та молоді зросла. Школярі мають повернутися до класів 5 січня.

З п’ятниці 10 грудня забороняється робота клубів і танцювальних майданчиків, а також проведення концертів і подібних масових закладів з понад 50 глядачами.

Ресторани й бари повинні будуть закриватися опівночі, продаж алкоголю після цього часу також забороняється. Під час пересування по закладу вимагається одягати маску.

Такі заходи будуть діяти орієнтовно до 6 січня.

Компанії закликають за можливості перевести працівників на дистанційну роботу і відмовитися від різдвяних корпоративів, а загалом перед час святкових зібрань з родиною вжити заходів безпеки.