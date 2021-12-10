Дания сократит срок действия сертификата о прививках до семи месяцев
Правительство Дании объявило о сокращении срока действия документов о полном курсе прививки от коронавируса – с года, как планировалось в начале, до семи месяцев.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DR.
Срок действия сертификата хотят сократить до семи месяцев, учитывая данные о том, что со временем приобретенный после прививки иммунитет снижается, пояснил министр здравоохранения Магнус Хойнике.
Впрочем, такое правило пока не планируется распространять на подростков, потому что для них еще не предусмотрена программа ревакцинации.
Измененные сроки действия ковид-сертификата о прививках вступят в силу в середине января.
Напомним, также 9 декабря Дания анонсировала новые карантинные ограничения в связи с распространением штамма "Омикрон".
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