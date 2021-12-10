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Дания сократит срок действия сертификата о прививках до семи месяцев

Пятница, 10 декабря 2021, 11:03

Правительство Дании объявило о сокращении срока действия документов о полном курсе прививки от коронавируса – с года, как планировалось в начале, до семи месяцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DR.

Срок действия сертификата хотят сократить до семи месяцев, учитывая данные о том, что со временем приобретенный после прививки иммунитет снижается, пояснил министр здравоохранения Магнус Хойнике.

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Впрочем, такое правило пока не планируется распространять на подростков, потому что для них еще не предусмотрена программа ревакцинации.

Измененные сроки действия ковид-сертификата о прививках вступят в силу в середине января.

Напомним, также 9 декабря Дания анонсировала новые карантинные ограничения в связи с распространением штамма "Омикрон".

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Дания Коронавирус Вакцины
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