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Земан відмовився погодити кандидатуру глави МЗС, заблокувавши призначення уряду

П'ятниця, 10 грудня 2021, 14:22

Президент Чехії Мілош Земан фінально відмовився погодити кандидатуру Яна Ліпавського на міністра закордонних справ в уряді Петра Фіали, що блокує призначення уряду.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES.

Рішення президента у п’ятницю оголосила його канцелярія. Земан аргументує своє рішення тим, що Ліпавський буцімто не має достатніх професійних кваліфікацій, а також тим, що він за Конституцією не зобов’язаний погоджувати всі надані йому пропозиції щодо членів уряду.  

Майбутній прем’єр Петр Фіала сказав, що взяв до уваги заяву Земана. "Потрібно, щоб Конституційний суд вирішив це питання з розподілом повноважень у призначеннях нових членів уряду раз і назавжди. У понеділок, після зустрічі в замку Лани (президентська резиденція), я оголошу, якими будуть наші конкретні кроки", - сказав Фіала.

Днями він та лідери інших коаліційних сил сказали, що не розглядають варіанту затвердити уряд без глави МЗС, доручивши його функції іншому міністру за сумісництвом. 

За словами президента Конституційного суду Павела Ришетського, розгляд питання може тривати від двох до п’яти місяців. 

Чеська конституція не дає президенту права блокувати призначення міністрів, але зазначає, що новопризначені члени уряду мусять складати присягу перед президентом (дослівно "з рук президента"). І це дає голові держави можливості для шантажу через відмову приймати цю присягу. 

Земан, який у 1998-2002 роках був прем'єром Чехії, теж стикався з такими вимогами і тоді виступав категорично проти участі президента (тоді ним був Вацлав Гавел) у визначенні кадрової політики уряду. У 1998 році після цієї суперечки президент Гавел пішов на поступки і затвердив уряд без змін. Проте тепер сам Земан вирішив не затверджувати уряд без врахування його побажань.

Детальніше на цю тему - у статті Контратака Земана: як проросійський президент занурює Чехію у політичну кризу.

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Чехія
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