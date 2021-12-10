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В ЄС обговорять нарощування військ РФ на кордоні України

П'ятниця, 10 грудня 2021, 15:43

Міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу на засіданні у понеділок обговорять нарощування Росією військової присутності на кордоні з Україною.

Про це йдеться у тексті порядку денного Ради ЄС, пише "Європейська правда".

"Рада буде проінформована про нарощування російської військової могутності та пересування військ та техніки на кордоні з Україною", - йдеться у порядку денному.

Рада також обговорить ситуації з міграційною кризою на кордоні Польщі та Білорусі і має ухвалити висновки щодо Договору про спільну політику безпеки і оборони (CSDP).

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила Росію про розширення існуючих санкцій та готовність ЄС вжити додаткових обмежувальних заходів у разі посилення агресії проти України. 

8 грудня посли країн Європейського Союзу затвердили санкції проти членів приватної військової компанії "Вагнера".

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