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Укр / Рус
Укр / Рус

Пятница, 10 декабря 2021, 15:43

Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза на заседании в понедельник обсудят наращивание Россией военного присутствия на границе с Украиной.

Об этом говорится в тексте повестки дня Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

"Совет будет проинформирован о наращивании российского военного могущества и передвижении войск и техники на границе с Украиной", - говорится в повестке дня.

Совет также обсудит ситуацию с миграционным кризисом на границе Польши и Беларуси и должен принять заключения по Договору о совместной политике безопасности и обороны (CSDP).

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Россию о расширении существующих санкций и готовности ЕС принять дополнительные ограничительные меры в случае усиления агрессии против Украины.

8 декабря послы стран Европейского Союза утвердили санкции против членов частной военной компании "Вагнера".

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