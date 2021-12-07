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Глава Єврокомісії: ЄС готовий розширити чинні і ввести нові санкції проти Росії

Вівторок, 7 грудня 2021, 16:24

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Росію про розширення існуючих санкцій проти неї та готовність ЄС вжити додаткових обмежувальних заходів у разі посилення агресії проти України. 

Про це вона сказала у своєму зверненні на щорічній конференції послів, повідомляє "Європейська правда".

"У цьому контексті ми також повинні говорити про переміщення російських військ та їхнє масивне нарощування вздовж східного кордону України. Я хочу ще раз наголосити на повній і непохитній підтримці України з боку ЄС перед обличчям цієї агресії проти її територіальної цілісності та суверенітету", - заявила глава Європейської комісії.

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Вона підкреслила, що ЄС відповідним чином реагуватиме на будь-які подальші агресивні дії Росії, включаючи порушення міжнародного права або будь-які інші зловмисні дії, вжиті проти Євросоюзу чи його сусідів, включаючи Україну.

"Ця відповідь набуде форми рішучого нарощування та розширення існуючих режимів санкцій. До того ж ми готові вжити додаткових обмежувальних заходів. Ми робитимемо це за узгодженням з нашими однодумцями", - сказала вона. 

"Щоб бути гранично ясними: ми хотіли б конструктивно взаємодіяти з Москвою, але це залежить від них. В цей час саме усвідомлений вибір та агресивні дії Росії продовжують дестабілізувати безпеку в Європі", - додала Урсула фон дер Ляєн.

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7 грудня президент США проведе відеопереговори з президентом Росії Владіміром Путіним на тлі занепокоєння Заходу новим потужним нарощенням російських військ навколо України.

Перед відеоконференцією з Путіним Байден обговорив ситуацію на кордоні України із лідерами Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії.

Майбутній канцлер Німеччини Олаф Шольц 7 грудня попередив про неприйнятність нової загрози РФ для України.

Американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що у разі військового вторгнення РФ обговорюється жорсткий набір заходів, аж до відключення платіжної системи SWIFT.

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Росія Урсула фон дер Ляєн санкції Єврокомісія
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